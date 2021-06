Paris Jardin Nelson Mandela Paris De femme à femmes Jardin Nelson Mandela Paris Catégorie d’évènement: Paris

De femme à femmes Jardin Nelson Mandela, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 16h à 17h

Le dimanche 4 juillet 2021

de 13h à 14h

gratuit

Vivez une expérience créative et poétique, proposée par l’artiste Léa Dant de la compagnie du Théâtre du Voyage Intérieur. Suite à l’atelier de création danse-théâtre à la MPAA, des femmes de tous âges et de tous horizons dévoilent dans l’espace public le fruit de leurs pensées, leurs expériences ou encore leurs écrits, dans un esprit de sororité. Spectacles -> Théâtre Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger Paris 75001

4 : Les Halles (99m) 4 : Étienne Marcel (318m)

Contact :MPAA 01 85 53 02 10 lacanopee@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/ Spectacles -> Théâtre Solidaire;Insolite;Plein air

Date complète :

2021-07-03T16:00:00+02:00_2021-07-03T17:00:00+02:00;2021-07-04T13:00:00+02:00_2021-07-04T14:00:00+02:00

© Nicolas Brons

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin Nelson Mandela Adresse 32, rue Berger Ville Paris lieuville Jardin Nelson Mandela Paris