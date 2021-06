DE FEMME À FEMMES de Léa Dant – Théâtre du Voyage Intérieur Jardin Nelson Mandela, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Dans le cadre d’Art’R, saison des arts de la rue 2021

en partenariat avec la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs : par ici

De Femme à FEMMES est une création de performances dédiées aux femmes de tous âges et de tous horizons pour l’espace public, reportée 6 fois

À la suite des ateliers de créations qui se sont tenues à la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs dans le 1er arrondissement de Paris, tout le mois de juin, venez découvrir le projet De Femme à FEMMES de Léa Dant – Théâtre du Voyage Intérieur. Cette création visuelle danse-théâtre met en scène la sororité, des ressentis de femmes intimes, dans des actions performées très simples, qui symbolisent la solidarité entre les femmes et qui créer des images fortes et douces à la fois… Non pas en opposition, ou en lutte, mais par la beauté, le sensible et la poésie. Au sein de ses spectacles, Léa Dant cherche inlassablement à révéler l’intime et à proposer une expérience à vivre, une dramaturgie de la rencontre qu’elle retranscrit avec sensibilité et poésie, à la recherche de l’empathie et de l’émotion du public.

Léa Dant – Théâtre du Voyage Intérieur

Léa Dant est une artiste qui cherche inlassablement à révéler l’intime dans l’espace public ou dans des écritures de plateau expérimentales. À partir de l’identité de l’autre, elle met en scène l’intime, comme miroir de l’humanité. Elle crée des processus déclencheurs de la créativité des interprètes, des artistes et des participants d’ateliers qu’elle accompagne. Elle est également sollicitée pour l’accompagnement et la mise en scène d’artistes émergents. Professeure de théâtre Diplômée d’État elle enseigne la mise en scène à la FAIAR, école supérieure d’art dans l’espace public (Marseille).

Jardin Nelson Mandela, Paris 1er

gratuit / durée 45 min / tout public





Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger Paris 75001

© Nico Brons