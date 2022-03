+ de Dix Vers Cités CRIJ, 22 mars 2022, Orléans.

+ de Dix Vers Cités

du mardi 22 mars au vendredi 25 mars à CRIJ

Série d’évènements culturels mêlant ateliers d’écriture, poésie, rap, slam et musique. Dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme. Avec le soutien de l’Etat et de la DILCRAH. **Plus de Dix Vers Cités** ————————– ### Le programme ### Pour les trois concerts au CRIJ : mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 2022 ### Ouverture des portes 18h30 – PAF : 5€ et adhésion DEFI pour consommer : 3€ (un verre offert). **Mardi 22** : le collectif de rapeurs-slameurs **Unity Crew** en concert suivi d’un open-mic et de performances d’éloquence. [https://soundcloud.com/unity_crew](https://soundcloud.com/unity_crew) **Mercredi 23** : le matin ateliers d’écriture et rencontre avec des membres du groupe **La Vie d’Artiste** en direction des élèves du collège Jean Rostand avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. et le soir concert avec le groupe La Vie d’Artiste. [https://la-vie-dartiste.tumblr.com/](https://la-vie-dartiste.tumblr.com/) **Jeudi 24** : l’après-midi à partir de 14h atelier avec ACM formations : interprétation de poèmes (à écrire ou déjà écrits) sur des musiques du groupe **Utopic Combo.** 19h-19h30 : scène ouverte, dire un poème en musique accompagné par des musiciens d‘Utopic Combo suivie du concert d’Utopic Combo jusquà 21h. [https://www.utopiccombo.com/](https://www.utopiccombo.com/) ### Et enfin **Vendredi 25 mars** : à L’astrolabe Attention : conditions, tarifs et horaires différents pour cette soirée, voir lien ci-dessous. Co-Production du concert de **Kompa Project** à l’Astrolabe pour l’anniversaire de l’émission de Radio Campus **La Classe Internationale** [https://www.facebook.com/events/517848519593391/](https://www.facebook.com/events/517848519593391/)

CRIJ 3 rue de la cholerie, Orléans Orléans Loiret



