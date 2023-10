TRIBUTE TO LED ZEPPELIN DE DANNAN Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

On a tous connu au moins une ou deux chanson de ce groupe mythique, que ce soit Stairway to Heaven ou Whole Lotta Love… Le Tribute Led Zeppelin nous propose de rejouer pour notre plus grand plaisir ce indémodables du rock et nous faire frissonner au rythme de leurs guitares languissantes. Un vrai délice de nostalgie !

DE DANNAN 2 rue Kervégan, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

