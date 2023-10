EL ROYCE DE DANNAN Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

EL ROYCE Vendredi 24 novembre, 22h00 DE DANNAN

Tels les navires de jadis, EL ROYCE est allé puiser au cœur des trésors du Nouveau Monde : Saint-Domingue et le vaudou haïtien arraché à l’Afrique, la fuite des plantations vers le Delta du Mississippi, là où rites occultes se mêlent à l’esprit de Mardi-Gras, une région battue par les forces de Mère-Nature et pourtant, toujours debout.

Des personnages historiques (Marie Laveau, Delphine LaLaurie), des monstres de cinéma (Hatchet, Swamp Thing), des lieux délicieusement sinistres (le bayou, le cimetière Saint-Louis #1) et des tractations avec le diable (Mississippi Robert Johnson). Entre autres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T22:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

