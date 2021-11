Nantes DE DANNAN Loire-Atlantique, Nantes THE REPTILES DE DANNAN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

THE REPTILES DE DANNAN, 27 novembre 2021 19:00, Nantes. DE DANNAN.

Samedi 27 novembre, 19h00 THE REPTILES * Remue tes écailles, les Reptiles débarquent ! Un son noise garage, le rock’n’roll qui réveille comme on l’aime. Pas très présents en ligne, mais très présents sur scène, ces gars là ont l’habitude de tourner dans le coin : et si tu les as ratés, c’est l’occasion de te rattraper ! https://www.facebook.com/groups/454881935743373 *

samedi 27 novembre – 19h00 à 20h30

* DE DANNAN 2 rue Kervégan, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 19:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu DE DANNAN Adresse 2 rue Kervégan, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville DE DANNAN Nantes