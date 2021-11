Nantes DE DANNAN Loire-Atlantique, Nantes ANDY L. HAWKINS DE DANNAN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

ANDY L. HAWKINS DE DANNAN, 27 novembre 2021 21:00, Nantes. DE DANNAN.

Samedi 27 novembre, 21h00 ANDY L. HAWKINS * Influencé par le rockabilly, Andy Hawkins explore, mélange les styles et touche à tout ! Il en résulte un condensé atypique d’ambitions musicales qui traduit d’une identité sonore brute et unique à l’intensité puissante et aux mélodies particulièrement entêtantes. Andy Hawkins est profondément attaché à ses racines culturelles, qu’il maitrise et exploite à souhait avec une conviction inébranlable. https://www.facebook.com/andy.hawkins.5648 *

samedi 27 novembre – 21h00 à 22h00

* DE DANNAN 2 rue Kervégan, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu DE DANNAN Adresse 2 rue Kervégan, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville DE DANNAN Nantes