TOXXIC TV DE DANNAN, 26 novembre 2021 21:00, Nantes.

Vendredi 26 novembre, 21h00

TOXXIC TV

Plus de vingt ans déjà que le groupe envoie son mélange de punk et de rock n’roll (et de pop…un peu). Après quelques changements de line-up, le groupe aux multiples influences a su développer un style punk assez vaste. TOXXIC TV a 4 albums et plusieurs centaines de concerts à son actif (un peu partout en France mais aussi en Angleterre, Portugal, Belgique, Canada). Le dernier album « Here & Now » est sorti en 2016 sur Mass Prod.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063104295264

https://toxxictv.bandcamp.com/

DE DANNAN 2 rue Kervégan, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique

