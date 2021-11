Nantes DE DANNAN Loire-Atlantique, Nantes OVERDRIVERS DE DANNAN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vendredi 26 novembre, 22h30 OVERDRIVERS * Une présence scénique à décoiffer ta crête, du son nouveau qui rappelle les plus grands (AC/DC, Airbourne), pas d’inquiétude : la relève du hard rock est assurée ! Crois-en notre expérience : tu ne veux pas rater ça, c’est d’ailleurs pour ça qu’on les fait revenir ! Les Overdrivers sont un concentré musclé de riffs de guitares, soutenus par une ligne basse-batterie implacable, et une voix stéroïde qui va te faire hurler. Ils sont jeunes, survoltés et on aime ça ! https://www.overdriversrock.com/ https://www.facebook.com/overdriversofficial *

vendredi 26 novembre – 22h30 à 23h50

DE DANNAN 2 rue Kervégan, 44000 Nantes

