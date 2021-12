Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement De-Dah Trio Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

De-Dah Trio Marseille 2e Arrondissement, 26 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement. De-Dah Trio Roll’Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement

2022-03-26 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-26 Roll’Studio 17 Rue Des Muettes

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 15 Soirée jazz en compagnie du De-Dah Trio.



Oscar Teruel, piano

France Duclairoir, contrebasse

Tom Bousquet, batterie Soirée Jazz avec De-Dah Trio au Roll’Studio. http://www.rollstudio.fr/index.php?pages/Concert Soirée jazz en compagnie du De-Dah Trio.



Oscar Teruel, piano

France Duclairoir, contrebasse

Tom Bousquet, batterie Roll’Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Roll'Studio 17 Rue Des Muettes Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Roll'Studio 17 Rue Des Muettes Marseille 2e Arrondissement