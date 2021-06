Sérigny Château de Saint-Bonnet Sérigny, Vienne De Cours en jardins à Sérigny Château de Saint-Bonnet Sérigny Catégories d’évènement: Sérigny

Château de Saint-Bonnet, le mercredi 11 août à 18:00

Chaque semaine, retrouvez De Cours en Jardins dans une commune différente. 18h00 : Accueil et présentation du lieu par son propriétaire 18h30 : Concert avec Harpamundo _Duo harpe et guitare_ _Sylvie Bouchetière et Aurélien Garrin vous proposent un voyage poétique et musical en duo Harpe et Guitare à travers les différentes cultures du monde, en passant par l’Irlande, le Maghreb, la Macédoine ou l’Amérique latine…_ 19h30 : Moment convivial Protégeons-nous les uns les autres en respectant les gestes barrières.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T18:00:00 2021-08-11T20:00:00

