Château de Clairvaux, le mercredi 7 juillet à 18:00

Chaque semaine, retrouvez De Cours en Jardins dans une commune différente. 18h00 : Accueil et présentation du lieu par son propriétaire 18h30 : Concert avec French Quarter _« New Orleans » Quartet_ _French Quarter ! Le mythique carré français, bordé par le Mississipi. Berceau du jazz, ses rues se souviennent des ambiances survoltées où l’on pouvait entendre Armstrong, Sidney Bechet, Fats Waller, King Oliver… Issus d’horizons divers (jazz, funk, rock, musiques du monde…), c’est à la suite de plusieurs voyages à la source (La Louisiane), que ces trois musiciens ont décidé de se réunir autour de leur passion pour la musique « New Orleans ». …Au son du banjo, du soubassophone et du saxophone soprano, l’enthousiasme communicatif de cette musique vous fera passer un moment de pur plaisir…_ 19h30 : Moment convivial Protégeons-nous les uns les autres en respectant les gestes barrières.

Gratuit

Visite des lieux par le propriétaire, suivi d’un concert avec French Quarter Château de Clairvaux Place Etienne Chérade de Montbron 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T18:00:00 2021-07-07T20:00:00

