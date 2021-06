Lencloître La Coué Lencloître, Vienne De Cours en jardins à Lencloître La Coué Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

La Coué, le mercredi 25 août à 18:00

Chaque semaine, retrouvez De Cours en Jardins dans une commune différente. 18h00 : Accueil et présentation du lieu par son propriétaire 18h30 : Concert avec Les P’tites Brel _Les P’tites Brel, un duo hors du temps…_ _Un duo reprisant nos vieilleries, connues et reconnues. De contrebasse en accordéon ils s’enchantent à vous faire revivre et (re) découvrir les incontournables d’hier et … d’hier !!!_ _Brel, Piaf, Gainsbourg, Brassens, Ferré… Sortez vos pétrolettes et en selle pour un voyage dans le temps!_ 19h30 : Moment convivial Protégeons-nous les uns les autres en respectant les gestes barrières.

Gratuit

Visite des lieux par le propriétaire, suivi d’un concert avec Les P’tites Brel La Coué 60 La Coué 86140 Lencloître Lencloître Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T18:00:00 2021-08-25T20:00:00

