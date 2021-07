Les Ormes La Poste aux Chevaux des Ormes Les Ormes, Vienne De cour en jardin La Poste aux Chevaux des Ormes Les Ormes Catégories d’évènement: Les Ormes

18h : présentation du lieu par les propriétaires de la Poset aux Chevaux 18h30 : concert Sweet Mama 19h30/20h : moment convivial Concert gratuit à la Poste aux Chevaux La Poste aux Chevaux des Ormes 86220 LES ORMES Les Ormes Vienne

2021-07-21T18:00:00 2021-07-21T22:00:00

