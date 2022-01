De couleurs et d’os Saint-Michel-en-Brenne Saint-Michel-en-Brenne Catégories d’évènement: Indre

Saint-Michel-en-Brenne

2022-03-19 – 2022-03-31

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-31 12:30:00

Saint-Michel-en-Brenne Indre Saint-Michel-en-Brenne Indre Le Bouchet Maison du Parc Sur ses toiles: les couleurs et la grandeur démesurée rendent aux insectes toute la visibilité qu’ils méritent… tandis que sur ses planches d’anatomie que l’on croirait sorties d’un vieux livre, les oiseaux, les mammifères et les reptiles s’effacent pour laisser apparaître un mécanisme invisible mais fascinant: le squelette ! Marie Corail est une artiste qui a grandi en Brenne dont le principal thème est la nature. De la peinture classique, en passant par les encrages scientifiques, les sculptures oniriques ou les illustrations jeunesse, la nature est sa source d’inspiration première … A cela s’ajoute désormais un désir de sensibiliser, de ré-éduquer à la beauté et l’ingéniosité qui nous entoure. Oscillant entre le désir de peindre en grand et celui d’encrer avec minutie des illustrations aux accents d’antan, Marie Corail a choisi, pour sa 1ère exposition en solo, de mettre à l’honneur l’invisible et les oubliés. maison.nature@parc-naturel-brenne.fr +33 2 54 28 11 00 Sur ses toiles: les couleurs et la grandeur démesurée rendent aux insectes toute la visibilité qu’ils méritent… tandis que sur ses planches d’anatomie que l’on croirait sorties d’un vieux livre, les oiseaux, les mammifères et les reptiles s’effacent pour laisser apparaître un mécanisme invisible mais fascinant: le squelette ! Marie Corail est une artiste qui a grandi en Brenne dont le principal thème est la nature. De la peinture classique, en passant par les encrages scientifiques, les sculptures oniriques ou les illustrations jeunesse, la nature est sa source d’inspiration première … A cela s’ajoute désormais un désir de sensibiliser, de ré-éduquer à la beauté et l’ingéniosité qui nous entoure. Saint-Michel-en-Brenne

