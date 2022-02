De contes en comptines Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

De contes en comptines Médiathèque Cour du Château Laragne-Montéglin

2022-03-02 10:30:00 – 2022-03-02 11:15:00

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes La médiathèque vous invite en compagnie d’Anabelle Galat, à un moment de lectures tout en musique.

Pour les 3-5 ans, accompagnés de leurs parents. mediatheque@mairie-laragne.fr +33 4 92 65 26 64 Médiathèque Cour du Château Laragne-Montéglin

