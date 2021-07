De Compiègne à Pierrefonds : Architecture monumentales et singulières Compiègne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Compiègne.

De Compiègne à Pierrefonds : Architecture monumentales et singulières 2021-07-03 – 2021-09-19

Compiègne Oise

Cheminant au travers de la forêt, de Compiègne à Pierrefonds, entre les villages forestiers de Vieux Moulin, Saint-Jean aux Bois et le site de Saint-Pierre-en-Chastres, de l’abbatiale Notre-Dame de Morienval aux vestiges Gallo-romain de Champlieu… Le visiteur trouvera dans cette exposition des dessins qui permettent de comprendre l’évolution de l’architecture et de paysages largement façonnés par le pouvoir religieux, les séjours royaux et impériaux.

Ces réalisations, parfois d’architectes prestigieux, expriment ici le style d’une époque et mettent à profit la pierre sortie du sous-sol et le bois extrait de la forêt.

Les dessins que Francis MARTINUZZI nous propose ont été exécutés pour le livre, De Compiègne à Pierrefonds, architectures monumentales et singulières composé avec la complicité de François Callais, Eric Blanchegorge et Nathalie Mathian et publié par la Société historique de Compiègne en 2012.

© Francis Martinuzzi

