De cloche en cloche Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

De cloche en cloche Marseille, 3 avril 2022, Marseille. De cloche en cloche Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille

2022-04-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-24 19:00:00 19:00:00 Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye

Marseille Bouches-du-Rhône 2 2 Depuis des millénaires, l’homme utilise les cloches pour communiquer avec les siens. Civils ou religieux, ces instruments peuvent être discrets ou imposants, à peine audibles ou très sonores.



À l’occasion de Pâques, les Amis de Saint-Victor vous invitent à découvrir leurs secrets de fabrications, leurs divers usages et leur symbolique. Les Amis de Saint Victor vous invitent à découvrir leurs secrets de fabrications, leurs divers usages et leur symboliques. https://www.amisdesaintvictor.com/ Depuis des millénaires, l’homme utilise les cloches pour communiquer avec les siens. Civils ou religieux, ces instruments peuvent être discrets ou imposants, à peine audibles ou très sonores.



À l’occasion de Pâques, les Amis de Saint-Victor vous invitent à découvrir leurs secrets de fabrications, leurs divers usages et leur symbolique. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Marseille Adresse Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l'Abbaye Ville Marseille lieuville Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l'Abbaye Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Marseille Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

De cloche en cloche Marseille 2022-04-03 was last modified: by De cloche en cloche Marseille Marseille 3 avril 2022 Bouches-du-Rhône marseille

Marseille Bouches-du-Rhône