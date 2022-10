DE CHEZ MOI À CHEZ MOI Pennautier Pennautier Catégories d’évènement: Aude

Aude EUR 5 5 FLORENT MERCADIER

Tout public > 9 ans. Durée 1h00

Pour son nouveau spectacle, Florent Mercadier fait le récit d’une odyssée : celle d’un jeune homme débarquant de la campagne à la grande ville. Avec son ironie et sa tendresse, mêlant contes et anecdotes, il raconte en musique et en humour son Grand Voyage : celui de son imaginaire, né de cette rencontre entre deux mondes et deux langues, trouvant de quoi s’amuser d’un côté comme de l’autre. Mais il rend aussi hommage, au passage, à ses maîtres conteurs: son père, Padena, Jean Boudou, Jean-Louis Courtial, Alberte Forestier, Pau de Boni et d’autres… En partenariat avec l’IEO-Aude

Dîner prévu en liaison avec les Amplélofolies du Cabardès ieo11@ieo-oc.org +33 4 68 25 19 78 https://pennautier.fr/theatre-na-loba-saison-2018-2019/ Pennautier

