De chemins en chapelles » A la tombé de la nuit » Melgven, vendredi 23 août 2024.

De chemins en chapelles, un programme de balades et d’animations au mois de juillet sur la commune pour partir à la découverte du patrimoine historique et naturel de Melgven. Un moment de rencontre avec les artistes, des instants magiques…

Spectacle « Le soir des ombres » par la compagnie Chamane Sous un arbre éclairé de simples lanternes, deux hommes vous invitent à suspendre le temps et à écouter des histoires sombres et envoûtantes, à la lueur de flammes suspendues. Sous une autre lumière, entre songe et réalité, à la croisée du conte, de la marionnette et du théâtre d’objets, laissez-vous porter par ce rendez-vous incandescent.

Places limitées, sur réservation par téléphone

Lieu communiqué au moment de la réservation

Tout public à partir de 10 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 21:30:00

fin : 2024-08-23

Melgven 29140 Finistère Bretagne culturel@melgven.fr

