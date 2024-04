De chemins en chapelles » A la tombé de la nuit » Melgven, jeudi 22 août 2024.

De chemins en chapelles, un programme de balades et d’animations au mois de juillet sur la commune pour partir à la découverte du patrimoine historique et naturel de Melgven. Un moment de rencontre avec les artistes, des instants magiques…

Concert « Au clair de la Lune » avec Endro Klervi Rouyer, harpiste, et Neven Le Pennec, guitariste, ont formé le duo Endro. Ils proposent leurs propres compositions musicales.

À travers les sonorités et les timbres de leur deux instruments acoustiques et leur grande complicité, ils invitent le spectateur à un voyage musical traversant diverses ambiances sonores d’un univers sensible, chaleureux et pétillant.

Tout public

Repli chapelle de Saint-Antoine en cas de mauvaise météo .

Début : 2024-08-22 21:30:00

fin : 2024-08-22

Lavoir de Drogant, Drogant

Melgven 29140 Finistère Bretagne culturel@melgven.fr

