Montbard Côte-d’Or Montbard EUR 0 0 La Musique des Corps Creux et la Compagnie des 100 Racines présentent le

spectacle « DE CHAIR ET D’ACIER ».

Venez vous plonger dans l’atmosphère de la fin du 19 ème siècle ! Une grue et son machiniste, sombres gardiens d’une attraction foraine, veilleront sur les deux artistes de cirque mis en cage.

Après avoir travaillé ensemble en 2017 pour réaliser le spectacle [εskal'akoR], la Musique des Corps Creux et la compagnie circassienne « 100 racines » vous emmèneront dans un nouvel univers au milieu du cadre historique du parc Buffon à Montbard.

Parc Buffon Allée Clemenceau Montbard

