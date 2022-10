DE CHAI EN CHEZ Val-de-Dagne Val-de-Dagne Catégories d’évènement: Aude

Aude Val-de-Dagne De Chai en Chez, de 11H à 18H, puis dès 18H30 la soirée continue au foyer de Montlaur, avec bar à vins et gran balèti (en partenariat avec Abribus).

Promenez-vous « de Chai en Chez », à la rencontre des vignerons de Val de Dagne pour découvrir leurs cuvées.

8€ l’entrée : verre offert vous permettant d’accéder à toutes les dégustations. Panier repas 15€, des tables et chaises sont à disposition chez tous les vignerons. artdevivre.alaric@gmail.com +33 6 16 90 45 11 https://www.facebook.com/dechaienchez/ Val-de-Dagne

