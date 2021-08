Val-de-Dagne Val-de-Dagne Aude, Val-de-Dagne DE CHAI EN CHEZ Val-de-Dagne Val-de-Dagne Catégories d’évènement: Aude

DE CHAI EN CHEZ Val-de-Dagne, 17 octobre 2021, Val-de-Dagne. DE CHAI EN CHEZ 2021-10-17 10:00:00 – 2021-10-17 18:00:00

Val-de-Dagne Aude Val-de-Dagne 35 35 EUR 10 producteurs proposent au public de venir chez eux découvrir leurs vins, se restaurer et partager leur bonne humeur.

Rendez-vous à partir de 10 H au 2, rue piétonne, à Montlaur (aujourd’hui renommé, Val-De-Dagne) pour effectuer l’inscription et retirer son verre, puis chacun pourra partir rencontrer vigneronnes et vignerons. Chez chacun d’entre eux, des tables seront à disposition pour le déjeuner. Un panier-repas (repas froid) est proposé par le café-restaurant “Vins de Dagne” à retirer à partir de 11H30 2, rue piétonne, à Montlaur (Val-De-Dagne). Réservations jusqu’au 10 octobre.

Les vignerons participants (situés pour la plupart sur Montlaur) : Val Saint-Georges, Domaine Fourtanier, Clos de l’Anhel Pradelles-en-Val), Domaine Saint-Rome, Domaine Baillat, Vinéa Adrian, La Petite Commanderie, Domaine de Roquenégade (Val-De-Dagne), Cellier des Troubadours.

Organisé par les vignerons participants, en partenariat avec le restaurant “Vins de Dagne”, l’association “Art de vivre en Alaric” et la mairie de Val-De-Dagne. vinsdedagne@gmail.com https://www.facebook.com/De-Chai-en-Chez-107032288280548 dernière mise à jour : 2021-08-05 par

