Cte-d’Or Nolay L’Agence de Tourisme de Nolay en partenariat avec le Syndicat de Défense des Hautes Côtes organise les 6 et 7 août, la 18ème édition d’un itinéraire ludique autour de la vigne et du vin. Au cœur du centre historique de Nolay, un village de 30 artisans. Chacun d’eux vous invite à découvrir et partager son métier. Les arts du cirque, jongleurs, échassiers et cracheurs de feu, les spectacles de rues, la musique, les démonstrations des artisans suscitent tour à tour émotion, rêverie et tendresse. Ateliers enfants mosaïque, dégustations, jeux, grands et petits pourront partager des moments dans une ambiance conviviale : un mélange de bien vivre et de poésie ! ot@nolay.com +33 3 80 21 80 73 Nolay

