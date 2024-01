DE CÈDRE ET DE LUNE Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, samedi 23 mars 2024.

DE CÈDRE ET DE LUNE Bulle musicale pour les plus jeunes imaginée, composée et interprétée par le duo acoustique Jessica Bachke et Henri Caraguel. Samedi 23 mars, 10h00, 11h00 Pôle Culturel Favols Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T11:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:30:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine de la petite enfance, venez rêver au son des riffs et mélodies.

De Cèdre et de Lune est un duo folk, chaleureux, tendre et espiègle. Flanqués d’une multitude d’instruments acoustiques, les musiciens nous offrent un véritable récital à 4 mains pour les tout petits où se mêlent chansons en anglais, en français et en norvégien. Ce voyage musical initiatique nous emmène sur une couverture au coin du feu où s’invite le clair de lune et où se chantent les sentiments et les forêts.

En partenariat avec le SIVOC de la Presqu’île et le Krakatoa.

https://www.youtube.com/watch?v=bqZahtnxD04

Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil 05 57 77 68 86 culture@carbon-blanc.fr

Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc

Concert acoustique