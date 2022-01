De ce côté Théâtre du Nord, 25 janvier 2022, Lille.

_**De ce côté**_ —————- Texte, mise en scène et jeu **Dieudonné Niangouna** Plateau nu. Dido s’avance. Du fond de son bar, de son théâtre délabré, il nous fait entendre une parole d’acteur, qui part de Brazzaville pour arriver en France, pays de l’exil. Un acteur habité par les fantasmes de ces personnages qui lui demandent de remonter sur scène. Ça tombe bien, un metteur en scène lui demande de jouer dans son prochain spectacle intitulé La Fin de la colère. Dido pourrait être le double exacerbé de Dieudonné Niangouna, l’auteur, metteur en scène, comédien et pédagogue, originaire du Congo-Brazzaville, contraint à l’exil politique. On reconnaît, dans ce seul en scène, l’éloquence singulière de Dieudonné Niangouna et son écriture, qui creuse avec mélancolie, ironie et tendresse, la question du « faire théâtre » dans le chaos et la violence du monde contemporain.

