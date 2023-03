De caves en cépages histoires de vigne et de vin dans l’Indre Mézières-en-Brenne Catégories d’Évènement: Indre

Indre Cette exposition ne pouvait guère reposer, en raison de l’ampleur du sujet et de la richesse des sources, que sur une sélection, qui se veut cependant à la fois subjective et représentative: borlot, oenochoé, pinard, cave, douzi, serpette, ampélographie ou provin… Ces termes ne représentent qu’une infime partie des mots de la vigne, dont le vocabulaire est aussi diversifié que son histoire est riche. Qu’ils soient cependant courants, techniques, patoisants, savants ou argotiques, ils convient chacun de nous à la découverte de ce patrimoine matériel et immatériel qui, connu ou méconnu, fait partie intégrante de l’histoire de l’Indre.

Histoires de vigne et de vin dans l’Indre, présentée aux Archives départementales de l’Indre en 2019-2020 Histoires de vigne et de vin dans l’Indre, présentée aux Archives départementales de l’Indre en 2019-2020, constitue une promenade à travers documents d’archives, outils, œuvres d’art ou encore objets du quotidien évoquant l’histoire de vin de la vigne. contact@gite-moulin.fr +33 2 54 38 12 24 Moulin

