du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Pavillon de la ville (ancien presbytère) Entrée libre

Cette exposition retrace l’histoire de l’administration de l’école en Guadeloupe au travers des différents sites occupés depuis 1895. Pavillon de la ville (ancien presbytère) Angle des rues Alexandre Isaac et Gnl Rullier Pointe-à-Pitre Centre-Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T13:00:00

