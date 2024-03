Dé-Cadré-es, exposition installation Orangerie coté Est PARC DU THABOR Rennes, mardi 9 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-09 11:00

Fin : 2024-04-21 19:30

Orangerie côté Est du jardin du Thabor, 2 rue de la Palestine à Rennes : du mardi 9 au dimanche 21 avril 2024 de 11h à 19h30, :« Dé_Cadré_es », exposition-installation picturale et végétale de M i M 9 – 21 avril 1

M i M remonte l’horloge sur les chemins de sa collection de Pré-Cieux-Pay-Sages, débutée en 2016. Son enfance en Limousin puis sa vie d’adulte en Bretagne œuvrent telle une source où personnages fictifs et paysages se croisent sans cesse.

Son installation dans l’Orangerie, bâtiment de 1860 de Jean-Baptiste Martenot, consacre l’objet souvenir dans un jeu de formes et de lumière, recomposé en œuvre nouvelle.

La série, baptisée «De Reliquus » (du latin qui reste), est une succession d’empreintes sur papier : 80 créations, sous verre ovale bombé. Ce support met en relief la recherche plastique de M i M. Une photographie recomposée et des objets marqueurs des années 60/80 guident le visiteur dans l’espace et le temps.

Antérieurement, ces icônes abandonnées, dé_chues, dé_modées furent de précieux présents offerts lors d’un pèlerinage religieux, d’un voyage à Nice ou au Mont Saint Michel, ou contenaient une composition de fleurs séchées : embarquement pour un voyage aux quatre coins de la France.

Ces menus objets se réfèrent à l’art modeste – considéré parfois comme « mauvais goût » par certains puristes de l’art* – ils symbolisent le témoignage affectif d’un parent, d’un ami… qui, à un moment donné, s’en séparera définitivement.

Dé_Cadrer puis recycler, toutes ces images collectées ces dernières années par l’artiste, marque un geste de libération, un choix assumé. M i M refuse d’établir un jugement de valeur sur ces objets. Elle propose d’observer ces icônes, de rendre leur souvenir vivant avant qu’elles ne chutent dans l’oubli total.

Sur le sol, au centre de l’installation, en écho aux empreintes de paysage, du végétal émerge. «Les ardoises de Grand-Mère Marguerite » (recueillies voici plus de 10 ans sous sa maison en ruines dans la Creuse) révèlent un monde vivant fossilisé : une mémoire vive desséchée ou les pas de l’artiste, regardeuse insatiable partagée entre ses deux terres d’attache : le Massif Armoricain et le Massif Central ? Chimère : une rivière, un fleuve ? La Creuse ou La Vilaine* murmure sous l’Orangerie, les rapproche puis rejoint la mer pour s’y lover, saluant au passage, des mariés d’antan sous leur couronne.

Art abstrait, art modeste, art populaire…cette exposition-installation bruit comme la mer contre les codes et chocs de ce monde en quête d’un univers ludique et paisible.

Le geste libre, en mouvement, M i M garde un œil hors des cadres, entre imaginaire et sensible.

Contact : L’atelier de M i M – Mireille Massacrier-Fages –

06 67 63 37 51

14 Rue du Dr Francis Joly 35000 Rennes

Orangerie coté Est PARC DU THABOR 2 rue de la Palestine Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine