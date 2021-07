Apt Apt Apt, Vaucluse « De Buenos Aires À APT – Éloge du Tango – Apt Apt Catégories d’évènement: Apt

« De Buenos Aires À APT – Éloge du Tango – Apt, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Apt. « De Buenos Aires À APT – Éloge du Tango – 2021-07-15 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-15 23:00:00 23:00:00 Espace Jean Giono Boulevard Camille Pelletan

Apt Vaucluse Apt EUR En partenariat avec la ville d’Apt et le Centre Académique de danse d’Apt/Luberon

SpiriTango Quartet :

Fanny Azzuro, piano

Thomas Chedal, accordéon

Fanny Stefanelli, violon

Blanche Stomboni,contrebasse

Danseurs:

Tiphaine Appelhans, Simon Ripert musicalesluberon@wanadoo.fr +33 6 85 68 65 34 http://www.musicalesluberon.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par

