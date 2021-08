Roubaix Salle Watremez Nord, Roubaix De Broadway à Paris Salle Watremez Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

De Broadway à Paris

Salle Watremez, le samedi 14 août à 14:30

Un spectacle cabaret, chorégraphié et mis en scène par Marlène Morro alias Demoiselle M. Avec ce nouveau spectacle « De Broadway à Paris », vous êtes invités à remonter le temps avec une ode au film « Cabaret » de Bob Fosse… Vous serez emmenés dans le Berlin des années 30, au Kit Kat Klub.

7€

Tout au long de l’année, le service Animation de la Ville de Roubaix propose des sorties pour les seniors. Salle Watremez 9 rue de l’Hospice, Roubaix Roubaix Centre Nord

