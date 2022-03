De Broadway à Lencloître Salle multimédia de Lencloître, 19 mars 2022, Lencloître.

De Broadway à Lencloître

Salle multimédia de Lencloître, le samedi 19 mars à 20:00

De Broadway à Lencloître ———————— ### Nouvelle représentation de notre grand concert spécial Comédies Musicales. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous donnerons ce concert à la salle de Lencloître le samedi 19 mars 2022 à 20h30 ! Après deux longues années pendant lesquelles ce spectacle n’a pas pu être rejoué, les chanteurs de la Compagnie Star System et l’orchestre d’harmonie de Musique Poitiers CEP seront ravis de vous accueillir pour vous enchanter de nouveau sur les célèbres thèmes de grandes comédies musicales. Au programme : musiques Jazz, extraits de Mary Poppins, Les Misérables, Cats, West Side Story, Chicago, Moulin Rouge et bien d’autres morceaux des plus grandes comédies musicales de films et de Broadway. En espérant vous retrouver au rendez-vous, on compte sur VOUS ! [http://musique-poitiers-cep.fr/](http://musique-poitiers-cep.fr/) [https://www.facebook.com/events/1001720240554389/?ref=newsfeed](https://www.facebook.com/events/1001720240554389/?ref=newsfeed) Spéctacle “De Broadway à Lencloître” le samedi 19 mars 2022 à 20h30 Les plus grands airs des comédies musicales par L’Orchestre du CEP et Star System un extrait de notre spectacle à La Hune en Février 2020. lencloitre 19.03.2022.mp4 [https://www.helloasso.com/associations/musique-de-poitiers-cep/evenements/de-broadway-a-lencloitre-1](https://www.helloasso.com/associations/musique-de-poitiers-cep/evenements/de-broadway-a-lencloitre-1)

Billetterie en ligne sur Hello Asso et le soir du concert. Tarifs : – plein tarif 12€ – tarif réduit 8€ : de 10 à 16 ans et étudiants – gratuit pour les moins de 10 ans

Concert sur les airs des plus célèbres comédies musicales, le samedi 19 mars 2022 à 20H30 salle multimédia de Lencloître. Sous la direction du chef d’orchestre Andrew PAULSEN.

Salle multimédia de Lencloître Rue du Gué de la Grange, 86140 Lencloître Lencloître Vienne



