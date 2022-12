DE BRIQUES EN BRIQUES Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne | Atelier de construction en famille | Les maquettes et croquis de Simon Augade sont la première étape de travail pour l’élaboration de ses œuvres monumentales. A votre tour, construisez votre maquette à l’aide de jeux de construction pour mettre en volume les architectures des tableaux du MANAS ! INFOS PRATIQUES :

· Gratuit sur réservation par téléphone

· Date : Mercredis 15 et 22 février 2023

· Horaire : de 14h à 15h30 De Briques en briques | Atelier de construction en famille à partir de 4 ans +33 2 53 74 12 30 https://musees.laval.fr/manas/entre-le-centre-et-les-bords-simon-augade/ Place de la Trémoille MANAS Laval

