De bric et de broc, brocante, vide-greniers à Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Sargé-sur-Braye

De bric et de broc, brocante, vide-greniers à Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye, 30 octobre 2022, Sargé-sur-Braye. De bric et de broc, brocante, vide-greniers à Sargé-sur-Braye

Sargé-sur-Braye Loir-et-Cher

2022-10-30 – 2022-10-30 Sargé-sur-Braye

Loir-et-Cher Sargé-sur-Braye De bric et de broc, brocante, vide-greniers à Sargé-sur-Braye. On trouvera : objets de déco, dessins, gravures, peintures, lithos, affiches, encadrés ou non, petits meubles (et gros meubles en photos) vaisselle, couverts, verrerie, linge de maison, jouets, vêtements d’enfants du premier âge à 6/8 ans, matériel de jardinage, accessoires de mode (sacs, chaussures, chapeaux, foulards), livres, linge de maison, textiles. Tout, sauf des vêtements adulte. Gourmandises : les boulangers-patissiers de Sargé resteront ouverts tout le dimanche et proposeront des gourmandises salées et sucrées. Le chef et patron du restaurant OSMA proposera des boissons. Présence d’un stand de thés d’Emile AUTE. Gourmandises, boissons, snackings, particuliers et professionnels. lesamisdesargeduperche@gmail.com Pixabay

Sargé-sur-Braye

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Sargé-sur-Braye Autres Lieu Sargé-sur-Braye Adresse Sargé-sur-Braye Loir-et-Cher Ville Sargé-sur-Braye lieuville Sargé-sur-Braye Departement Loir-et-Cher

De bric et de broc, brocante, vide-greniers à Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye 2022-10-30 was last modified: by De bric et de broc, brocante, vide-greniers à Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye 30 octobre 2022 loir-et-cher Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye, Loir-et-Cher

Sargé-sur-Braye Loir-et-Cher