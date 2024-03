De bric et d’broc Menetou-Salon, mercredi 6 mars 2024.

De bric et d’broc Menetou-Salon Cher

Une exposition originale poétique et en volume réalisé par Imagier Vagabond à partir des œuvres de Christian Voltz

Exposition visible du 6 mars au 19 mars dans les bibliothèques de Fussy et Saint Eloi de Gy et du 22 mars au 6 avril dans les bibliothèques de Pigny et Menetou-Salon .

Début : 2024-03-06

fin : 2024-04-06

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire reseaubibliotheques@terresduhautberry.fr

