du mercredi 29 septembre au samedi 23 octobre à Médiathèque Antoine de St Exupéry

Bricoles, récup’ et p’tits boulons vous entraînent dans l’univers drôle et poétique des albums de Christian Voltz. Découvrez son travail, sa démarche et ses créations dans les médiathèques de Bonneuil-Matours et Vouneuil sur Vienne.

Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et plus.

Exposition Médiathèque Antoine de St Exupéry Place de la Libération Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T12:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-10-01T15:00:00 2021-10-01T18:30:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:30:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-08T15:00:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:30:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T12:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T12:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-22T15:00:00 2021-10-22T18:30:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:30:00

