Bouchemaine Maine-et-Loire Bouchemaine Bouchemaine fait partie des communes du Val de Loire inscrites au Patrimoine de l’Unesco. Un sentier d’environ deux kilomètres permet de rejoindre la Pointe, un ancien village de mariniers. Profitons du printemps pour aller découvrir ces petits villages ligériens, et y partager nos regards photographiques ! Infos pratiques:

Réservation obligatoire : 06.06.45.42.85 – Emballades Photo

