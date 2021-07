Arinthod Arinthod Arinthod, Jura De bouche à oreille – pique nique musical Arinthod Arinthod Catégories d’évènement: Arinthod

Jura

De bouche à oreille – pique nique musical Arinthod, 16 juillet 2021

Arinthod Jura 8 EUR Elina jones ravive la flamme de la soul power en dévoilant un premier ep avec son groupe The Fireflies. contact@adapemont.fr +33 3 84 85 47 91 https://www.festival-jura.com/16-juillet-2021/ Elina jones ravive la flamme de la soul power en dévoilant un premier ep avec son groupe The Fireflies. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Arinthod

