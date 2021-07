Vescles Vescles Jura, Vescles De Bouche à Oreille – Montée au château d’Oliferne Vescles Vescles Catégories d’évènement: Jura

Vescles Jura Vescles EUR La journée se déroulera dans une belle ambiance médiévale : décorations, vêtements médiévaux et diverses animations, spectacles, de 11h à 17h. Trois circuits de randonnées :

– Boutavant (hameau de Vescles) : 8 km, dénivelé 380 m. Départs libres de 8h à 14h.

– Condes (au bord du lac de Coiselet) : 15 km, dénivelé à 580 m. Départs libre de 7 h 30 à 11h.

– Depuis Les fours à chaux (à 5km de Thoirette) : 17 km, dénivelé à 565m. Départs de 8h à 11h. Tarif unique : 6 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Ravitaillement sur le parcours.

