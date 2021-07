Orgelet Orgelet Jura, Orgelet De bouche à oreille – carla pires Orgelet Orgelet Catégories d’évènement: Jura

De bouche à oreille – carla pires Orgelet, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Orgelet.

Orgelet Jura Orgelet 12 EUR Carla pires tient une place très particulière dans la musique lusophone étant l’une des artistes portugaises qui a le plus chanté à l’étranger donnant des centaines de concerts sur quatre continents. contact@adapemont.fr +33 3 84 85 47 91 https://www.festival-jura.com/27-juillet-2021/ Carla pires tient une place très particulière dans la musique lusophone étant l’une des artistes portugaises qui a le plus chanté à l’étranger donnant des centaines de concerts sur quatre continents. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Orgelet

