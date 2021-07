De bouche à oreille à l’église de Gigny Gigny, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Gigny.

De bouche à oreille à l’église de Gigny 2021-07-21 18:30:00 – 2021-07-21 22:30:00

Gigny Jura

4 EUR 18h30: apprentissage d’une vilanelle chantée

19h: restauration

21h: Concert des Kapsber’girls.

Vilanelles vocales et œuvres pour guitare baroque ou viole de gambe de Kapsberger, musicien virtuose et compositeur du début du XVIIe siècle. Voyage dans un univers poétique et bucolique aux contrastes saisissants.

contact@adapemont.fr et 03.84.85.47.91.

contact@adapemont.fr +33 3 84 85 47 91 https://www.festival-jura.com/21-juillet-2021/

