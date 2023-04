De bonnes raisons • un spectacle de La Volte-Cirque La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

De bonnes raisons • un spectacle de La Volte-Cirque La Maison des métallos, 12 mai 2023, Paris. Le vendredi 26 mai 2023

de 20h00 à 21h10

Le jeudi 25 mai 2023

de 14h00 à 15h10

Le samedi 20 mai 2023

de 16h00 à 17h10

Le vendredi 19 mai 2023

de 20h00 à 21h10

Le samedi 13 mai 2023

de 20h00 à 21h10

Le vendredi 12 mai 2023

de 19h00 à 20h10

.Tout public. A partir de 8 ans. payant tarifs libres 10, 15 ou 20€ (c’est vous qui choisissez !) Assis sur les gradin d’un chapiteau sans toile, on observe deux acrobates qui philosophent joyeusement sur leur rapport au risque. En rejouant leurs numéros de cirque favoris, ils échangent : d’où leur vient ce besoin de se mettre en danger ? Quel procédé chimique agit en eux lorsqu’ils sortent victorieux d’un saut dans le vide ? De bonnes raisons tente justement de trouver des raisons à cette question qui obsède chaque circassien, la maturité venue alors que les pratiques acrobatiques en appellent irrésistiblement à l’enfance. Dans le petit espace quadri frontal qu’ils habitent, choisi pour sa proximité avec le public, les deux passionnés de risque tentent d’en comprendre les ressorts en mots en même temps qu’en actes. Ils s’essayent à leur figure préférée, à la bascule ou au mât, tentent des cascades pour le plaisir d’en parler, dissertent avec humour sur la valeur ajoutée d’un saut réussi, les gains, les pertes, le danger sur la piste ou dans la vie. La conversation prend parfois des allures de rite exorciste lorsque le doute, la peur ou le vertige s’invitent là-haut et que les certitudes vacillent. Heureusement, ils sont deux, tour à tour soutiens, complices, aiguillons pour penser plus loin. Et si la Volte se cherche des raisons à l’acrobatie jusqu’à l’absurde, elle nous permet avec légèreté et dérision d’éprouver notre condition d’humain… La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/spectacle-volte-cirque-de-bonnes-raisons 01 47 00 25 20 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1215&lng=1

Damien Bossis

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Maison des métallos Paris

La Maison des métallos Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

De bonnes raisons • un spectacle de La Volte-Cirque La Maison des métallos 2023-05-12 was last modified: by De bonnes raisons • un spectacle de La Volte-Cirque La Maison des métallos La Maison des métallos 12 mai 2023 La Maison des métallos Paris Paris

Paris Paris