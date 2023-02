DE BONNES RAISONS – CIE LA VOLTE-CIRQUE, 18 février 2023, Béziers SCENE DE BAYSSAN .

7 EUR À huit ans, ok, tu fais tout plein de trucs avec ton corps, tu te vautres à vélo, tu fais des plats à la piscine, tu sautes du toit de la voisine, ça agrandit ton expérience du monde, ça te construit. Mais quand vingt ans plus tard tu te retrouves la tête à l’envers, sur un bout de métal, en équilibre sur l’épaule de ton pote, à 7 mètres de haut, devant 200 personnes qui te paient pour le faire, tu te poses des questions.

De bonnes raisons met en scène deux acrobates qui philosophent joyeusement sur leur rapport au risque. En rejouant leurs numéros de cirque favoris, ils échangent : d’où leur vient ce besoin de se mettre en danger ? Quel procédé chimique agit en eux lorsqu’ils sortent victorieux d’un saut dans le vide ? Si le risque est l’évaluation d’une balance bénéfice/perte, qu’a-t-on à gagner ? Et à perdre ? Et si tout ça est absurde, ce n’est peut-être pas si éloigné de nos vies de tous les jours, dans le fond.

Dès 8 ans

Écriture et jeu : Matthieu Gary et Sidney Pin

Production : Elsa Lemoine – l’Avant Courrier

Diffusion : Clémence Mugard – l’Avant Courrier

Régie générale : Etienne Charles et Julien Lefeuvre

Administration : Valeria Vukadin

Regard extérieur : Marc Vittecoq

Conception construction : Maxime Héraud et Etienne Charles

Création lumières : Etienne Charles

Costumes : Léa Gadbois Lamer

Remerciements : Fragan Ghelker, Pauline Dau, Fanny Sintès, Myrto Andrianakou, Alexandre Guillot, Sarah Lys, l’association Pivoine, Julien Auger, Oriane Piquot, Amandine Bouche, Vasil Tasevski.

Production : Compagnie la Volte-cirque, accompagnée par l’Avant courrier. Coproductions : Carré Magique, Pôle National Cirque de Bretagne, Lannion (22) Le Grand R, Scène Nationale de la Roche-sur-Yon (85) Onyx, Scène conventionnée, Saint-Herblain (44) Cité du cirque pour le Pôle Régional Cirque, Le Mans (72) Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg (50) et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf (76) Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux (92). Subventions : DRAC Pays de la Loire, Région Pays de la Loire, Conseil Général de Loire Atlantique, Ville de Saint-Herblain, Ville de Nantes. Soutiens : Services Territoriaux Éducatifs et d’Insertion, Rezé (44), Maison de quartier Madeleine Champs de Mars, Nantes (44), Quai des Chaps, Nantes (44), Ville d’Indre (44), Ville de Couëron (44), Artémisia, La Gacilly (56), La Martofacture, Sixt-sur-Aff (35), MC2, Scène Nationale, Grenoble (38), Le Monfort Théâtre, Paris (75), L’Essieu du Batut, Murols (12), L’espace Senghor en partenariat avec le festival Les Débroussailleuses & le Cirque du Docteur Paradi, le May-sur-Èvre (49), Festival SITU, Veules-les-Roses (76) , Cirque en Scène, Centre des arts du cirque de Niort (79).

