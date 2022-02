De Bonaparte à Champollion : la révélation des temples égyptiens Salle Saint-Exupéry, 18 mars 2022, Menton.

Salle Saint-Exupéry, le vendredi 18 mars à 15:30

L’expédition d’Egypte de Bonaparte 1798-1801 a été la première grande période d’étude et de restitution des temples égyptiens. La publication des résultats scientifiques patiemment mis en forme par la suite a été une véritable révélation de l’Egypte pharaonique en Europe. Mais à cette époque le sens de la langue échappait encore aux savants et certaines erreurs d’interprétation bien pardonnables ont été commises. Une vingtaine d’années après l’expédition, Jean-François Champollion permit, le premier, de comprendre le sens des textes égyptiens anciens. Ainsi ont été ouvertes les portes de la recherche égyptologique moderne. Notre émerveillement reste toujours très grand devant l’immense apport scientifique de ces grands pionniers et la beauté des planches dessinées. Les compétences et la ténacité de ces hommes nous ont livré un héritage incomparable et des résultats dont nous nous servons encore aujourd’hui. _Jean-Claude Golvin est un architecte, archéologue et ancien chercheur au CNRS. Il a dirigé pendant 20 ans le centre francoégyptien d’études des temples de Karnak et de Louxor._

5€ ou abonnement annuel

Une conférence de Jean-Claude GOLVIN

Salle Saint-Exupéry 8 Rue de la République 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes



2022-03-18T15:30:00 2022-03-18T17:00:00