De bois et de feu Méry-ès-Bois Méry-ès-Bois Catégories d’évènement: Cher

Méry-ès-Bois

De bois et de feu Méry-ès-Bois, 4 juin 2022, Méry-ès-Bois. De bois et de feu Méry-ès-Bois

2022-06-04 20:00:00 – 2022-06-04

Méry-ès-Bois Cher Méry-ès-Bois Pendant qu’il peint et sculpte faisant surgir de la matière une création de son imagination, elle magnifique le propos par la danse, le jonglage et le trapèze. En première partie, dans la lumière des flammes, présentation par trois hommes de l’art, artisans locaux, d’une sculpture dentellière sur bois, le montage d’un tonneau et le cerclage d’une roue de charrette. Dans le cadre de cette sixième Fête du Bois, le spectacle « De bois et de feu » sera l’aboutissement d’une journée de sculpture, mettant en scène Laurent, peintre-sculpteur su bois à la tronçonneuse et Maéva, jongleuse acrobate évoluant de concert en musique et lumières dans un ensemble chorégraphié. +33 2 48 73 91 94 Pendant qu’il peint et sculpte faisant surgir de la matière une création de son imagination, elle magnifique le propos par la danse, le jonglage et le trapèze. En première partie, dans la lumière des flammes, présentation par trois hommes de l’art, artisans locaux, d’une sculpture dentellière sur bois, le montage d’un tonneau et le cerclage d’une roue de charrette. CDC Sauldre et Sologne

Méry-ès-Bois

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Méry-ès-Bois Autres Lieu Méry-ès-Bois Adresse Ville Méry-ès-Bois lieuville Méry-ès-Bois