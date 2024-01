De Bécassine à Lara Croft : évolution des rôles et de l’image de la femme dans la BD Bibliothèque Valeyre Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, rencontre avec le dessinateur Philippe Chapelle

Les BD reflètent les mythologies et les stéréotypes de leur

époque, et c’est ce qui rend passionnante l’analyse d’œuvres qui eurent

quelquefois un grand succès – même, et surtout – si elles sont aujourd’hui

tombées dans l’oubli, ou nous semblent dorénavant ridicules.

C’est que les « objets culturels », comme toutes

les autres objets du quotidien qui ont peuplé l’imaginaire et la vie de

millions de personnes, tous sexes confondus, n’étaient pas neutres ni

innocents. Ils façonnaient les esprits, et incitaient à se conformer à une

gamme, très étroite de modèles de comportements considérés comme socialement

vertueux ou acceptables.

Aux petites filles modèles de la comtesse de Ségur a succédé

toute une palette de caractères féminins en rupture avec la typologie dominante

de la femme tendance XIXème siècle, renforcée et imposée par le code

Napoléon. En outre, phénomène récent, les femmes aussi produisent à présent de la BD, et font valoir un autre point de vue, ce qui change

évidemment la donne. Cette conférence propose un visionnage des changements

intervenus dans la « prototypologie » du personnage féminin dans la

BD sur plus d’un siècle, depuis l’avènement de la BD en tant que

« mass-média » .

Avec

Philippe Chapelle : né en 1960, dessinateur et illustrateur (publicité, presse), il est l’auteur d’une quinzaine d’albums BD

(voir notice Wikipédia). Il a travaillé avec Jean-Claude Mézières et Pierre

Christin.

Dernier album paru :

« Hitler doit mourir » roman

graphique consacré à Claus von Stauffenberg, l’officier qui tenta de tuer

Hitler et de renverser le nazisme en 1944, édition du Rocher.

