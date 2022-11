De beaux lendemains – Lecture de textes de Sarah Carré Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

De beaux lendemains – Lecture de textes de Sarah Carré Saint-Brieuc, 26 novembre 2022, Saint-Brieuc. De beaux lendemains – Lecture de textes de Sarah Carré

44 Rue du 71ème Regiment d’Infanterie Bibliothèque André Malraux Saint-Brieuc Côtes-d’Armor Bibliothèque André Malraux 44 Rue du 71ème Regiment d’Infanterie

2022-11-26 18:30:00 – 2022-11-26 20:00:00

Bibliothèque André Malraux 44 Rue du 71ème Regiment d’Infanterie

Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor Les Bibliothèques de Saint-Brieuc sont partenaires du festival pluridisciplinaire De Beaux Lendemains, dont la seconde édition se déroulera du 22 au 27 novembre, et vous proposent une lecture à deux voix du dernier texte de Sarah Carré, Et la mer se retire, suivie d’un temps d’échange avec l’auteure. A partir de 8 ans bibliotheques@saint-brieuc.fr +33 2 96 62 55 19 http://mediathequesdelabaie.fr/ Bibliothèque André Malraux 44 Rue du 71ème Regiment d’Infanterie Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Bibliothèque André Malraux 44 Rue du 71ème Regiment d'Infanterie Ville Saint-Brieuc lieuville Bibliothèque André Malraux 44 Rue du 71ème Regiment d'Infanterie Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

De beaux lendemains – Lecture de textes de Sarah Carré Saint-Brieuc 2022-11-26 was last modified: by De beaux lendemains – Lecture de textes de Sarah Carré Saint-Brieuc Saint-Brieuc 26 novembre 2022 44 Rue du 71ème Regiment d'Infanterie Bibliothèque André Malraux Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Ctes-d'Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor