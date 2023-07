Découverte du travail et des objets d’une salle de ventes aux enchères DE BAECQUE MARSEILLE Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Découvrez le patrimoine en transmission permanente à travers le monde des ventes aux enchères en suivant la présentation d’un commissaire-priseur

DE BAECQUE MARSEILLE 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491500000 http://www.debaecque.fr [{« type »: « email », « value »: « marseille@debaecque.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 50 00 00 »}] De Baecque et Associés ouvre ses portes au public pour présenter ses métiers de commissaire-priseur et d’expert : expertises gratuites et expliquées, présentation du métier de commissaire-priseur, visite de la salle des ventes aux enchères Métro 1, station « Estrangin », Bus 41 station « Paradis Dragon »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

@debaecque