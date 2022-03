DE BACCHUS À CUPIDON CLIN D’OEIL COMPAGNIE – Cabaret Rouziers-de-Touraine Rouziers-de-Touraine Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Rouziers-de-Touraine

DE BACCHUS À CUPIDON CLIN D’OEIL COMPAGNIE – Cabaret Rouziers-de-Touraine, 3 décembre 2022, Rouziers-de-Touraine. DE BACCHUS À CUPIDON CLIN D’OEIL COMPAGNIE – Cabaret Rouziers-de-Touraine

2022-12-03 20:30:00 – 2022-12-03

Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire 5 EUR Nous sommes conviés dans un bar, comme celui de la Porte des Lilas, seul film dans lequel Brassens a joué, accompagné de sa guitare.

C’est autour d’un verre, que ce soir-là, les histoires de chacun se délestent de leur pudeur et se partagent…

Ce nouveau cabaret-théâtre mise sur le franc-parler et le plaisir simple pour nous offrir un moment en compagnie de Brassens, le sincère, l’authentique, l’insoumis,

le fidèle…

Histoires peuplées de rois, de filles de joie, d’amis, de dieux, de papillons ou de camarde directement sorties de l’oeuvre de Brassens. Nous sommes conviés dans un bar, comme celui de la Porte des Lilas, seul film dans lequel Brassens a joué, accompagné de sa guitare.

C’est autour d’un verre, que ce soir-là, les histoires de chacun se délestent de leur pudeur et se partagent… Accueil Nous sommes conviés dans un bar, comme celui de la Porte des Lilas, seul film dans lequel Brassens a joué, accompagné de sa guitare.

C’est autour d’un verre, que ce soir-là, les histoires de chacun se délestent de leur pudeur et se partagent…

Ce nouveau cabaret-théâtre mise sur le franc-parler et le plaisir simple pour nous offrir un moment en compagnie de Brassens, le sincère, l’authentique, l’insoumis,

le fidèle…

Histoires peuplées de rois, de filles de joie, d’amis, de dieux, de papillons ou de camarde directement sorties de l’oeuvre de Brassens. Clin d’Oeil Compagnie

Rouziers-de-Touraine

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Rouziers-de-Touraine Autres Lieu Rouziers-de-Touraine Adresse Ville Rouziers-de-Touraine lieuville Rouziers-de-Touraine Departement Indre-et-Loire

DE BACCHUS À CUPIDON CLIN D’OEIL COMPAGNIE – Cabaret Rouziers-de-Touraine 2022-12-03 was last modified: by DE BACCHUS À CUPIDON CLIN D’OEIL COMPAGNIE – Cabaret Rouziers-de-Touraine Rouziers-de-Touraine 3 décembre 2022 Indre-et-Loire Rouziers-de-Touraine

Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire